Летним верандам кафе предоставили льготы

Речь идет о летних открытых площадках кафе, плату за которые до 31 июля 2020 года полностью отменили. Соответствующее решение 28 мая на заседании правительства города предложил принять директор департамента экономического развития Денис Профатилов.

— Вносим меру поддержки в виде отмены платы за объекты НТО, на которых расположены летние площадки заведений общественного питания. Это НТО вида открытых кафе, — сообщил чиновник, не исключив, что данная мера будет пролонгирована в дальнейшем.

Начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников, продолжив тему, сообщил о введении с 1 августа понижающего коэффициента 0,7 для открытых летних кафе.

— Вводим дополнительный понижающий коэффициент на открытые летние площадки 0,7, который начнет применяться после того, как закончатся все мероприятия. С 1 августа у нас цена будет не 100%, а 70% от действующей, на постоянной основе, — представил он соответствующий документ на рассмотрение правительства города.

В.Кирпичников сообщил и о введении понижающего коэффициента 0,5 для цены размещения НТО товаропроизводителей.

— Это еще 50% от действующей цены по НТО для товаропроизводителей по их специализации, — объяснил В.Кирпичников.

В числе иных льгот для предпринимателей предлагается воспользоваться возможностью погасить до 15 июня 2020 года задолженность за 2019 год и заключить договор без торгов на пять лет.

Еще одно предложенное послабление — возможность для предпринимателей, заключивших договоры аренды на основе договоров 2018 и 2019-х годов, изменить специализацию или площадь объекта, с соответствующим перерасчетом стоимости.

— Мы расширяем возможности. Предприниматель может изменить специализацию либо площадь в течение действия данного договора. За исключением договоров, заключенных по результатам аукционов, цена на которые может меняться только в большую сторону. Если по аукциону заключен договор, то нельзя уменьшать плату. Остальное изменение специализации возможно с соответствующим пересчетом, — анонсировал принятие документа В.Кирпичников.