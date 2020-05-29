Экономия воды — первая задача

Вопрос обеспечения питьевой водой обсудили на заседании парламентского комитета по городскому хозяйству. Поводом для обсуждения стали многочисленные обращения к депутатам горожан, которые обеспокоены нехваткой воды в городе, сообщила пресс-служба заксобрания.

— Вопрос водоснабжения города неоднократно обсуждался депутатами. В этом году из-за недостаточного количества осадков вопрос с водой стал еще острее. Эту проблему нам надо поднять и найти пути решения, — обозначил повестку заседания глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

На сегодняшний день Чернореченское водохранилище — главный источник водоснабжения города — наполнено наполовину. Такого количества воды городу хватит до ноября. Для экономии воды уже предпринят ряд мер: в садовые товарищества вода для полива подается по графику, остановлена подача питьевой воды для технических нужд ГБУ «Парки и скверы», уточнил присутствующий на заседании вице-губернатор Владимир Базаров.

Также участники заседания обсудили альтернативные источники водоснабжения, среди них субмаринная (подводная) разгрузка вод на мысе Айя, реанимация проекта переброски части стока реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, а также использование скважин с водой, находящихся на территории города.

Зампредседателя заксобрания Татьяна Лобач отметила, что многие из городских скважин на данный момент законсервированы и не используются.

— В первую очередь, необходимо провести инвентаризацию скважин, альтернативных источников водоснабжения, — уверена парламентарий. Она считает, что все скважины должны находиться на балансе единственного в городе поставщика питьевой воды ГУПС «Водоканал».

Т.Лобач предложила через все доступные средства рекламы и СМИ обратиться к жителям города с просьбой об экономии и разумном использовании воды.