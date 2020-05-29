Экономия воды — первая задача
Для бесперебойного обеспечения водой жители Севастополя должны начать ее экономить, решили депутаты городского парламента.
Вопрос обеспечения питьевой водой обсудили на заседании парламентского комитета по городскому хозяйству. Поводом для обсуждения стали многочисленные обращения к депутатам горожан, которые обеспокоены нехваткой воды в городе, сообщила пресс-служба заксобрания.
— Вопрос водоснабжения города неоднократно обсуждался депутатами. В этом году из-за недостаточного количества осадков вопрос с водой стал еще острее. Эту проблему нам надо поднять и найти пути решения, — обозначил повестку заседания глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.
На сегодняшний день Чернореченское водохранилище — главный источник водоснабжения города — наполнено наполовину. Такого количества воды городу хватит до ноября. Для экономии воды уже предпринят ряд мер: в садовые товарищества вода для полива подается по графику, остановлена подача питьевой воды для технических нужд ГБУ «Парки и скверы», уточнил присутствующий на заседании вице-губернатор Владимир Базаров.
Также участники заседания обсудили альтернативные источники водоснабжения, среди них субмаринная (подводная) разгрузка вод на мысе Айя, реанимация проекта переброски части стока реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, а также использование скважин с водой, находящихся на территории города.
Зампредседателя заксобрания Татьяна Лобач отметила, что многие из городских скважин на данный момент законсервированы и не используются.
— В первую очередь, необходимо провести инвентаризацию скважин, альтернативных источников водоснабжения, — уверена парламентарий. Она считает, что все скважины должны находиться на балансе единственного в городе поставщика питьевой воды ГУПС «Водоканал».
Т.Лобач предложила через все доступные средства рекламы и СМИ обратиться к жителям города с просьбой об экономии и разумном использовании воды.