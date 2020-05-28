В Севастополе за год вырос уровень финансовой доступности

Первые расчеты индикаторов «тепловой карты» финдоступности муниципалитетов Севастополя проводились в начале 2019 года. Тогда четыре из 10 муниципальных образований находились в «красной» зоне, два — в «оранжевой» (с индексом 30-45%), три, в том числе часть города Севастополя — в «салатовой» (65-80%), и один — центральная часть города — в «зеленой», со 100-процентным показателем.

Год спустя, при консолидации усилий всех участников реализации регионального проекта по финансовой доступности, ситуация в Севастополе улучшилась. К находившемуся в «зеленой зоне» Ленинскому муниципальному округу присоединились Гагаринский и Нахимовский. Здесь доступность финансовых услуг достигает от 80% до 100%. В «салатовой» зоне остался Инкерман.

Из «оранжевой» в «желтую» зону с коэффициентом 45% за год перешел Андреевский муниципальный округ. Балаклавский, Орлиновский и Качинский МО присоединились к Терновскому МО в «оранжевой» зоне. В «красной зоне», где отмечен слабый или нестабильный сигнал сети интернет, и недостаточно представлена платежная инфраструктура, остался Верхнесадовский муниципальный округ.

«Город и его муниципальные образования распределены по цветам на пять зон: от «зеленой», где уровень доступности финансовых услуг находится в пределах 80-100%, до «красной», где он не превышает 30%. В качестве индикаторов для построения «тепловой карты» учитывались наличие и качество доступа к проводному и мобильному интернету, обеспеченность банкоматами и POS-терминалами на тысячу жителей, наличие подразделений банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний и отделений связи, — прокомментировал Михаил Бежан, управляющий Отделением по г.Севастополь Центрального банка Российской Федерации. — «Тепловая карта» показывает, где в регионе финансовые услуги получить сложно, насколько удобны в использовании современные финансовые сервисы, устраивает ли горожан качество доступа к сети Интернет. Необходимо работать над тем, чтобы в ближайшее время «тепловая карта» Севастополя максимально «позеленела».

Напомним, в марте 2019 года Центральный банк Российской Федерации презентовал региональный проект по повышению финансовой доступности в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на 2019-2020 годы. «Дорожную карту» по повышению финансовой доступности и увеличению доли безналичных расчетов на территории города федерального значения Севастополь подписали руководители города, Южного ГУ Банка России и Отделения Севастополь. Данные «тепловой карты» учитываются при реализации мероприятий по повышению финансовой доступности в регионе.