Разрешили гулять в парках, заниматься фитнесом, и жениться торжественно

Решение о снятии в Севастополе с 1 июня некоторых ограничений, введенных режимом повышенной готовности, было принято на заседании оперативного штаба 28 мая.

При этом, по заявлению врио губернатора города Михаила Развожаева, сохранятся особый порядок въезда и запрет до 15 июня на проведение досуговых, развлекательных, спортивных и других подобных мероприятий, с массовым присутствием граждан.

Также продолжает действовать запрет на посещение музеев-заповедников, лесов, природных парков, в том числе для соблюдения противопожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасности на соответствующих территориях города.

При этом принято решение разрешить посещение набережных, скверов, парков, с рекомендацией сохранять социальную дистанцию.

С 1 июня разрешили перевозить пассажиров на маломерных прогулочных и иных судах, а также арендовать такие суда в экскурсионных, личных и иных целях.

Разрешен прием документов от граждан в органах соцзащиты, а также оказание услуг по организации общественного питания на свежем воздухе — летние кафе, веранды, за исключением услуг по проведению банкетов и т. д.

Возобновляется деятельность фитнес-центров и иных объектов физической культуры и спорта, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Это же касается деятельности по организации спортивной подготовки и тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд, спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

— Здесь требуется соблюдение социального дистанцирования, исходя из площади спортивного зала — 4 кв. м на одного посетителя и использование спортивного инвентаря с соблюдением дистанции, не менее полутора метров, а также использование индивидуальных средств защиты дыхания и пользование антисептиками, — сообщил М.Развожаев, добавив, что соревнования будут проводиться без привлечения зрителей.

Кроме того, возобновляется деятельность частных школ подготовки водителей автотранспортных средств, а также организаций в области архитектурного и инженерно-технического проектирования, учреждений, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, оказывающих юридические услуги, услуги в области права, проведения финансового аудита, подбора персонала, страховой, рекламной и издательской деятельности, фотографии.

Еще одно существенное послабление — разрешение проводить регистрацию браков в торжественной обстановке, с количеством участников до 10 человек, включая сотрудников загса.