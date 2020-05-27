Утвержден новый перечень мест массового пребывания людей

С 22 мая на территории Севастополя установлено 18 мест массового пребывания людей. В старый список добавили еще пять отремонтированных парков и скверов.

Это три парка: им.Анны Ахматовой, им.60-летия СССР, «Учкуевка». И два сквера: им.Астана Кесаева и у монастыря Святого Георгия на Фиоленте.

Изменение статуса этих территорий означает лишь необходимость принятия там повышенных мер антитеррористической защиты. Основанием к этому служат требования федеральных законов о противодействии терроризму и антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране войсками нацгвардии.

Без указания фамилии контроль за исполнением этого постановления возложен на «заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя, курирующего работу по вопросам реализации государственной политики города по развитию жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса». Исходя из сведений официального сайта правительства Севастополя, таким человеком в структуре исполнительной власти города является Владимир Базаров.

Напомним, в 2015 году при экс-губернаторе Сергее Меняйло в подобный перечень было внесено 469 мест, состоящих из открытых территорий, административных зданий, культовых сооружений, торговых и объектов общественного питания. При экс-губернаторе Дмитрии Овсянникове в 2017 году в перечне значилось только 13 мест. Именно в этот перечень и были внесены текущие изменения.