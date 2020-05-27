Ученые рассказали о сценариях распространения коронавируса

В первую очередь был рассмотрен вариант сохранения текущей ситуации. Если индекс передачи возбудителя инфекции будет сохраняться на уровне сегодняшнего дня, то ситуация растянется на неопределенное время и будет тянуться с колебанием числа covid-позитивных пациентов между 30-120 человек. С учетом большого риска увеличения завозных случаев по мере ослабления карантинных мер в целом по России и необходимости возобновления работы курортных учреждений — сценарий довольно сложный для реализации. Кроме того, существенным недостатком этого варианта действий является возможность возникновения второй волны распространения коронавируса.

Второй вариант — полное снятие карантинных мер.

«Отмена режима самоизоляции приведет к постепенному росту индекса передачи возбудителя инфекции. При этой ситуации следует ожидать резкого скачка заболеваемости. При таком сценарии на пик заболеваемости Крым может выйти через 120-130 дней (конец августа 2020 года), при этом пиковое количество необходимых госпитализаций может приблизиться к 50 тысячам человек, а это система здравоохранения выдержать не сможет.

Необходимо сделать поправку, что летом ожидается некоторое естественное снижение выживаемости вируса во внешней среде и реальные цифры могут не выглядеть настолько катастрофическими. При этом расчеты построены с исходными данными, что все население Крыма не соприкасалось с вирусом до начала точки отсчета (май 2020 года) и не имеет иммунитета», — пояснил проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин.

Более реалистичным представляется сценарий развития эпидемии при запуске всех сфер бизнеса с появлением новых очагов и волнообразного изменения выявляемости инфицированных.

«Скорее всего, с новой коронавирусной инфекцией нам придется сосуществовать очень долго, и реально надо будет все равно приходить к ситуации, когда у 60-70% населения выработается иммунитет (коллективный иммунитет естественный или искусственный при вакцинации)», — добавил А.Кубышкин.