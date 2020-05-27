Таксисты и без пропуска провезут

Меры повышенной безопасности в виде блокпостов на въезде в Севастополь работают не для всех. Таксисты на вокзале берутся провезти через кордоны любого.

Немудрено, что чем ближе летний сезон, тем больше на улицах приезжих.

«Севастопольская газета» провела «контрольную закупку» у таксистов, работающих у автовокзала. Нас интересовала поездка из Севастополя в симферопольский аэропорт и обратно, но уже с пассажирами из Москвы, у которых нет разрешения на въезд в город.

Желание провезти нелегально в Севастополь людей без документов нисколько таксистов не смутило.

— Три тысячи рублей в обе стороны, — назвал цену водитель. — И три рубля за прохождение контрольного пункта, — добавил в шутку.

Интересуемся:

— В пункте проверки из машины нужно выходить? У нас инвалид, ему тяжело ходить.

— Будете сидеть в машине. Провезем без проблем, — успокоил таксист-сталкер.

В конце марта из-за коронавирусной пандемии по распоряжению правительства пункты пропуска для проверки автомобилей были развернуты на подъездах к Севастополю. Для въезда нужно предъявить пропуск, доказывающий, что ты едешь по работе, или документы на жилье. Но даже при наличии ее москвичи и питерцы должны пройти принудительную 14-дневную платную обсервацию, приняли решение власти Севастополя.