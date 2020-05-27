Сочная клубника от Михаила Шишкича

Рынки Севастополя сейчас буквально завалены этой ягодой. Сначала, еще зимой, на прилавках появляется импортная клубника, к весне — местная тепличная, и только во второй половине мая — грунтовая, выращенная на открытых грядках. Трудно ли вырастить клубнику? Чтобы узнать об этом из первых рук, корреспонденты «Севастопольской газеты» отправились к фермеру Михаилу Шишкичу. Именно у него сейчас клубника, что называется, на подходе.

М.Шишкич принимает у себя журналистов не впервые, потому подготовился к приезду основательно. Знает, что вопросы будут и о нем самом, и о причинах, по которым он занялся этим, далеко не легким бизнесом. И еще о том, почему истинные любители клубники приезжают за ней к нему, в поселок Верхнесадовое.

Словом, разговор состоялся прямо на клубничном поле, где из-под кустиков, в ниточки вытянувшихся рядов, призывными маячками краснели спелые ягоды.

— Не клубника, а земляника садовая, причем выращенная не по модным западным методам, а по своему, дедовскому, да еще не из покупного, а из выращенного опять же собственноручно посадочного материала, — начал рассказ фермер, показав рукой на весь участок, где, помимо этой самой земляники, он выращивает черную и красную смородину, миндаль, яблоки, сливу и даже виноград. И все исключительно крымских сортов.

Крымско-греческие корни

Да он и сам — самых что ни на есть крымских корней. В Крыму проживает с 1954 года, в поселок Верхнесадовое приехал из Мелитополя. О своей принадлежности к грекам Крыма рассказывает с особым почтением. Впрочем, не только к грекам. По словам нашего героя, он — представитель сразу нескольких народов, в его жилах течет греческая, болгарская, сербская и русская кровь. О славных представителях своего рода он может рассказывать часами: бережно хранит фотографии, по крупицам собирает историю своей семьи. И не только своей. Оставив на какое-то время земляничные грядки, он ведет нас на небольшой холм, откуда открывается вид на окрестности Верхнесадового и его поле.

— Это земля бывшего имения флотского военачальника Николая Христофоровича Кокораки, тоже грека. Там до сих пор сохранились остатки здания, разваленная церковь Преображения Христова, бассейн и родник, — показывает фермер куда-то вдаль.

Неубыточное овощеводство

По ходу дела вспоминает о еще советской продовольственной программе, когда рабочим севастопольских предприятий в одном только Верхнесадовом выделили более 100 га земли. Местный активист-аграрий Василий Ташев инициировал организацию арендного звена по выращиванию овощей. М.Шишкич тогда работал машинистом холодильника при совхозном фруктоовощехранилище и сомневался в убыточности овощеводства. Вот и решили они вместе с В.Ташевым доказать обратное. Так и сделали. В 1988 году создали арендную бригаду, стали выращивать овощи и продавать их прямо с поля.

Заработок на «убыточных» овощах раз в 10 превысил совхозный! Бригада долго не просуществовала, зато М.Шишкич получил ценный агрономический опыт, который решил использовать в начале 90-х, когда впервые прозвучало слово «фермерство».

Фермером он стал в 1992 году, получив в постоянное пользование, с правом наследования участок бывшего совхозного черешневого сада площадью почти 3 га. Правда, сразу поднять хозяйство не удалось, разве что сено косили и коров держали. Реализовать задуманное удалось уже в российский период.

Методом проб и ошибок

Фермер не скрывает, было сложно и хлопотно, да учиться пришлось на собственных ошибках. В 2015 году департамент сельского хозяйства впервые предложил поучаствовать в конкурсе на получение гранта на развитие фермерства. Понимая ответственность и условия предоставления, М.Шишкич поначалу отказался, но через год все-таки поддался уговорам.

Понимал, что просто не будет. На грантовые полтора миллиона рублей купили трактор, два мотокультиватора, теплицу, поливное оборудование и посадочный материал.

Согласно разработанному бизнес-плану, в 2017-м заложили 0,4 га земляники садовой (в теплице и в открытом грунте) и 0,7 га смородины. Правда, с последней пока не задалось, признается фермер, виня в том спешку и отсутствие практического опыта! Зато через год получили первый неплохой урожай клубники.

О нынешнем урожае М.Шишкич говорит осторожно, дескать, весна и без того выдалась холодная — без заморозков не обошлось, да и теперь погода обилием теплых солнечных дней не балует...

За три года работы были и взлеты, и падения. Клубника у него трех сортов — Клери, Сирия и продукт американской селекции сорт Хоней. О каждом из них С.Шишкич может говорить долго и увлеченно. Сам пестует каждый кустик, оберегает от вредителей, в буквальном смысле слова коленопреклоненно пропалывает от сорняков.

Уход за ягодой и ее сбор — тяжелый кропотливый труд. Трудозатраты по сбору урожая составляют 70% себестоимости продукции. Сборщиков нанимают на условиях почасовой оплаты. Вот и мы попробовали собрать себе по лоточку и, признаться, очень быстро утомились.

— В первый год урожай у нас получили отличный, чего не скажешь о 2019-м — во время созревания плодов прошли два сильных ливня, после которых установилась жаркая безветренная погода. Но даже несмотря на гибель части урожая, удалось реализовать три тонны клубники, — рассказывает фермер.

Без жесткой химии

С этого года М.Шишкич отказался от применения так называемой жесткой химии. Вместо нее в его хозяйстве используются биопрепараты. А дальше, как говорится, дело — за солнцем и теплом. Теперь от них зависит, наберет ли естественную сладость грунтовая ягода.

— С реализацией проблем нет, но мне важно сделать хороший продукт. А то, что не забирают оптовики, расходится влет прямо с поля, — рассказывает он. По его словам, массовый сбор должен начаться вот-вот. Таким образом, на смену джанкойской рыночной клубнике придет своя, севастопольская, наша. Вкусная и полезная!