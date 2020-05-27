Парад в честь 75-летия Победы назначен на 24 июня

Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с Министром обороны Сергеем Шойгу.

— С учетом того, что ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов стабилизируется, считаю возможным начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в столице России, Москве, и других городах. Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, — предложил президент.

В.Путин приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. При этом глава государства отметил, что по объективным причинам обеспечить такие же строгие меры безопасности при проведении марша «Бессмертного полка», будет сложно. Поэтому это мероприятие проведут на месяц позднее — 26 июля, в последнее воскресенье месяца, которое официально считается Днем Военно-Морского Флота России, сообщаетя на сайте Президента РФ kremlin.ru.