Мост через суходол не ремонтировали из-за отсутствия денег

Очередной срыв сроков реконструкции моста через суходол на ул.Пожарова директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев объяснил несвоевременным доведением средств резервного фонда Президента РФ до подрядчика.

Так главный транспортник Севастополя ответил на вопрос депутата Законодательного собрания Елены Глотовой, который она задала 26 мая на очередном пленарном заседании в заксобрании города.

— К сожалению, доведение финансовых средств из резервного фонда президента произошло только на этой неделе. Подрядчику потребуется один месяц, и мост будет завершен, движение полностью будет открыто, — оптимистично пояснил С.Румянцев.

Еще раньше, в рамках своего доклада, С.Румянцев назвал сумму, из-за недоведения которой стройка были приостановлена — 94,9 млн рублей. Последнее обстоятельство вызвало критику со стороны депутата Василия Пархоменко, которую он высказал докладчику.

— Как только крупная дорожная стройка — сразу головная боль, рваный ритм работы, смена подрядчиков. Особенно меня огорчил ответ, что не смогли найти столь незначительную сумму. Неужели Михаил Развожаев не помог бы найти ее, чтобы не останавливать работы на Пожарова. Это же колоссальные убытки для всех в городе! — высказал свое недоумение В.Пархоменко.

Напомним, что по первому контракту, заключенному в августе 2018 года, реконструкция моста должна была завершиться в декабре того же года. Но работы прекратили в том числе из-за отсутствия финансирования. Об этом заявил подрядчик. Второй раз к реконструкции моста через суходол приступили через год — в августе 2019-го. Сдать опять должны были в декабре, однако процесс затянулся.