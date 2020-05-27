13 фальшивых таксистов поймали на крымских вокзалах

На территории аэропорта «Симферополь» и железнодорожных вокзалов и морских портов в городах Керчь, Симферополь, Севастополь, Ялта, Феодосия, Джанкой и Евпатория транспортные полицейские выявляли и пресекали факты незаконного оказания услуг по перевозке пассажиров нелегальными перевозчиками.

Из 100 проверенных водителей такси — 13 оказались нарушителями и были привлечены к административной ответственности за «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Все дела об административных правонарушениях направлены на рассмотрение в районные суды, для принятия по ним процессуального решения.