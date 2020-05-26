В «черных списках» Украины восемь тысяч жителей Севастополя

Число жителей Севастополя в составленных Украиной списках людей, якобы совершивших государственную измену и подлежащих аресту, ориентировочно превышает восемь тысяч человек. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай во время доклада в Законодательном собрании города.

«Оказавшись по ту сторону российско-украинской границы, севастопольцы и крымчане в любой момент могут быть предъявлены произвольному задержанию, обвинению в антигосударственной деятельности, сеператизме, заключены под стражу. <...> По непроверенным данным, в «черном списке» лиц, объявленных на Украине государственными изменниками, более восьми тысяч севастопольцев», — цитирует П.Буцая ТАСС.

Он уточнил, что точное число жителей Крыма и Севастополя, которые были арестованы на Украине, неизвестно — огласке предаются только некоторые случаи. Например, на контроле у омбудсмена ситуация севастопольского инвалида Ивана Антонова. В январе правоохранительные органы Украины задержали И.Антонова в Херсонской области на пункте пропуска «Чонгар» российско-украинской границы, когда тот возвращался из паломнической поездки в Киево-Печерскую лавру. Его арестовали «за участие в незаконных воинских формированиях в 2014 году». Мужчина 1977 года рождения с детства является инвалидом по слуху.

И.Антонова удалось освободить из-под стражи, однако инвалид не может покинуть Херсон, вынужден снимать там квартиру. Средств к существованию у него нет, пока его поддерживают местные жители и предприниматели.