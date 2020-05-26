Скорость движения по Большой Морской ограничили

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя ввел ограничение максимальной скорости движения всех видов транспортных средств по ул.Большая Морская до 40 км/ч.

Чиновники департамента объяснили, что такое решение позволит достичь максимального значения пропускной способности данной улицы.

На сессии городского парламента 26 мая депутаты высказали претензии руководителю департамента транспорта Сергею Румянцеву за незначительное, по их мнению, ограничение скорости на главной улице города.

Движение после реконструкции возобновилось, но жители жалуются на ночные гонки. От шума и рева автомобилей и мотоциклов спать невозможно! Депутаты потребовали установить по всей улице «лежачих полицейских», чтобы машины ездили очень медленно.

С.Румянцев ответил, что на ул.Б.Морская уже работают камеры видеофиксации и ночные гонки в скором времени прекратятся.

За С.Румянцева и видеокамеры вступился врио губернатора Михаил Развожаев. По его мнению, искусственные неровности на ул.Б.Морская устанавливать неверно. Это приведет к гибели гонщиков, которые «хотят разогнаться, но, как правило, не знают, что там есть ограничения».

Удивительная позиция, если учесть, что на ул.Ленина такие искусственные неровности установлены и успешно тормозят поток автомобилей перед переходом и не дают разгоняться ночным гонщикам.