Синопскую лестницу хотят дополнить часовней и якорем

Для увековечения памяти о Синопском сражении одноименную лестницу в центре Севастополя предлагают дополнить памятным знаком в виде якоря, а также небольшой часовней с ангелом, установив всё это в Артбухте и на набережной Корнилова.

Идею предложили на заседании регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Перед началом обсуждения участников и журналистов строго предупредили: следует говорить «Синопская лестница», а не спуск, как это принято в народе. Именно так этот объект культурного наследия регионального значения значится в официальных документах.

Золотой якорь в бухте

Увековечение памяти сражения, в честь которого лестница получила свое название, нужно, чтобы историческая победа не пребывала в глубоком забвении. Дескать, спроси у проходящих мимо о великом сражении при Синопе, никто не назовет ни даты события, ни места, ни его значения. А между тем Синопское сражение — одно из трех, символически обозначенных полосками матросского гюйса: Гангут, Чесма и… Синоп.

Само это беспамятство оказалось неприемлемым для настоятеля Свято-Никольского храма — отца Георгия, который и выступил инициатором увековечения славной победы при Синопе. Сделать это предлагается при помощи якоря, установленного на камне в волнах Артбухты в четырех метрах от набережной Корнилова. Якорь должен быть позолочен и увенчан золотым двуглавым орлом. К якорю крепится корабельная цепь, в звенья которой вплетена цифра «300» — 300 лет Российскому флоту. На берегу предполагается установить кнехт, на который и накрутить цепь. Для усиления эффекта якорь предлагается подсветить.

Как сообщил священник, сама идея не нова, она вместе с эскизным рисунком рассматривалась еще при командующем Черноморским флотом, адмирале Викторе Кравченко (90-е годы), но по каким-то причинам не была реализована.

— Я предлагаю поставить якорь и тем самым обозначить приход в Севастополь флота России, который бросил якорь здесь и навеки утвердил свое присутствие, — пояснил отец Георгий. По его словам, именно здесь, на набережной, и начинается Синопская лестница.

Правда, согласно архивным справкам, Синопская лестница «берет начало у памятника Ленину, пересекает проспект Нахимова и завершается в сквере на набережной Корнилова между зданиями Севастопольского русского драмтеатра им.Луначарского и гостиницей «Севастополь». Сооружена в 60-х годах по проекту архитекторов Артюхова, Шеффера и др.».

Архив архивом, но если духовное лицо настаивает, что «от самой воды», значит, от самой воды...

Да еще часовенка

Эту инициативу полностью поддержал почетный председатель Севастопольского Морского собрания Виктор Кот. Он уже и якорь приобрел, и не абы какой, а пятитонный! Но якорь, как оказалось, не предел мечтаний энтузиастов возрождения славы флотских побед.

— Между Театром им.Луначарского и гостиницей «Севастополь» есть открытое пространство и клумба. Там можно установить часовенку в честь памяти славных побед. Или даже при подъеме к штабу флота, — продолжил предлагать «улучшения» отец Георгий, мотивируя это тем, что, кроме памятника Затопленным кораблям, у нас совершенно нет никаких обозначений славных побед российского флота, а их было великое множество.

— А ведь при Синопе Турция осталась вообще без флота. Исторически для людей, для детей наших, для приезжих это была бы память, — обозначил он свою точку зрения.

В развитие темы В.Кот напомнил, что в свое время было учреждено празднование дня Синопского сражения и даже давали Синопские обеды в Императорском Морском собрании. А что касается якоря, то именно этому элементу морской оснастки принадлежит едва ли не решающая роль в исходе сражения при Синопе: тогда каждому боевому кораблю было важно встать так, чтобы занять свой угол обстрела, обозначенный в приказе Нахимова, а без якоря этого сделать было никак не возможно.

Если захотят — сделают

Надо сказать, сама идея вызвала у членов Общественного совета неоднозначное отношение. Например, член севастопольского Союза архитекторов Наталья Безнос не удержалась от критики: мол, сама-то лестница исторической не является и ничего собой не олицетворяет.

— Это просто было послевоенное архитектурное решение, ни спуска, ни лестницы там прежде не было. Это было решение по раскрытию центральных улиц к морю, когда решалось, как обустроить городское кольцо, — объяснила Н.Безнос, решительно настаивая, что в данном случае речь идет о памятнике послевоенного восстановления города, и Синоп в этом деле присутствует не напрямую, а лишь косвенно.

И если против якоря она в принципе не возражает, то против часовни выступает категорически.

— Я не против обозначения Синопской лестницы, тем более, якорь не вносит раздробленности в архитектурное решение в целом, но против часовни! К любым новшествам нужно подходить очень аккуратно, чтобы мы не разрушали уникальный памятник 50-х годов, где совпали масштаб застройки и масштаб рельефа. Мы обязаны это хранить, а мы это не храним, — заявила архитектор.

В отличие от нее, директор Государственного военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко нисколько не возражает ни против якоря, ни против часовни.

— Это будет часовенка с ангелом, где можно будет поставить свечку. Место установки часовенки пока неизвестно, — прокомментировал он после заседания прозвучавшую идею, пообещав, что данный вопрос будет обязательно вынесен на общественное обсуждение.

Кстати, на аргумент председателя севастопольского регионального отделения Всероссийского военно-исторического общества Юрия Падалки, что в случае принятия положительного решения его будет весьма сложно реализовать из-за статуса исторического поселения, Н.Мусиенко примирительно заметил: «Все — в наших руках. Если захотим, мы это сделаем. Мы можем внести любые изменения и дополнения, но только если это будет способствовать сохранению памяти, истории Севастополя и военной истории России».

Справка

Синопское сражение — разгром турецкой эскадры русским Черноморским флотом 18 (30) ноября 1853 года, под командованием вице-адмирала Павла Нахимова. Сражение произошло в гавани города Синоп на черноморском побережье Турции. Турецкая эскадра была разгромлена в течение нескольких часов.

Вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов.

Действия русского флота вызвали крайне негативную реакцию в английской прессе. В конечном итоге это стало поводом для Великобритании и Франции к вступлению в войну в марте 1854-го на стороне Османской империи.

1 декабря является Днем воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп.