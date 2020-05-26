Разрешены автобусные поездки по Крыму, но только по делу

Коронавирус должен ликвидировать безбилетных, подсаживаемых по пути следования маршрута пассажиров в междугородных автобусах. Если проданных билетов на рейс окажется меньше, чем заполненных мест, всех в автобусе подвергнут строгому контролю.

С понедельника, 25 мая, заработал севастопольский автовокзал. Возобновились рейсы в пределах полуострова по всем основным направлениям, но только с деловой целью или по чрезвычайной необходимости.

Все туристические поездки по-прежнему вне закона. На въезд и выезд из Севастополя необходимы пропуск и правовые основания.

На автовокзале повышены меры безопасности, в частности, в здании установлено оборудование по очистке воздуха; для обеспечения социальной дистанции временно сокращено количество мест в зале ожидания; по всей территории расклеены соответствующие напоминания.

По словам начальника автовокзала «Севастополь» Сергея Кистенёва, пассажиропоток сейчас низкий, наполняемость — менее трети автобусного салона. Тем не менее в первый день работы автопредприятие выполнило 60 рейсов. А со вторника, 26 мая, в расписание введено 20 дополнительных рейсов. Обычная норма перевозок для этого времени года составляла около 125 отправлений в день.

В связи с новой ковидной реальностью автовокзал стал очередным дополнительным пунктом контроля, где осуществляется санитарный контроль. Проверяются основные положения указа о режиме повышенной готовности. Проверки также проводятся на пунктах контроля при выезде в сторону Ялты у мыса Сарыч и в селе Верхнесадовое на выезде в Бахчисарай и Симферополь.

— На пунктах контроля автобусы останавливают и сверяют фактическое количество пассажиров с количеством проданных на вокзале билетов. Если пассажиров больше, то все находящиеся в автобусе подлежат телеметрической проверке и обязаны предъявить документы на право пересечения границы Севастополя, — сообщил журналистам и.о. директора департамента безопасности правительства города Алексей Краснокутский.

По его словам, правовые основания для перемещения в пределах Республики Крым и Севастополя есть у граждан, кто работает в Севастополе, но прописан в Крыму, или у тех, кто живет в Севастополе, но в Крыму работает. Всем остальным желающим посетить город-герой необходимо на сайте правительства получить соответствующий пропуск с QR-кодом. Рассмотрение заявки на получение пропуска, по словам А.Краснокутского, занимает максимум 15-30 минут. Эта служба работает круглосуточно.

Все въезжающие и выезжающие из Севастополя без правовых оснований будут задерживаться до урегулирования и выяснения обстоятельств.

Напоминаем, что за нарушение требований режима повышенной готовности в Севастополе предусмотрены штрафы от одной до 30 тысяч рублей.