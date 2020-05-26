Пять катеров закупят за 1,2 млрд рублей

Неоднократно анонсированная ранее покупка пяти пассажирских катеров запланирована на 2020 год. Об этом 26 мая на очередном заседании в Законодательном собрании сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев.

— По итогам конкурсных процедур заключен договор на поставку пяти единиц пассажирских судов смешанного плавания класса «река – море» для нужд Севастополя на 1,245 млрд рублей. Согласно условиям договора, исполнитель обязан осуществить поставку судов в соответствии с графиком, — сказал глава департамента.

По его словам, разрабатывается вопрос развития сети морских регулярных пассажирских перевозок, а именно создание новых маршрутов к местам массового отдыха (пляжи) и к местам туристического показа (Херсонес и Константиновская батарея).

Ранее сообщалось, что в рамках программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта пять катеров необходимо поставить в Севастополь до 1 мая 2022 года. Заказчиком работ выступило ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», исполнителями выбраны АО «ЦКБ «Нептун» (Санкт-Петербург), ЗАО «Нефтефлот» (Самара) и АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Ярославская область).

Первый катер должен быть сдан в срок не позднее 18 месяцев с момента подписания договора. Последующие должны передаваться заказчику через каждые три месяца.

Между тем, в июле 2019 года предполагалось закупить катера по стоимости 2,3 млрд рублей, но с тем же сроком выполнения контракта — конец 2020 года.