Новый случай заражения

На утро 26 мая в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания covid-19. Человек был в контакте с ранее заболевшим.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 158 человек. Выздоровело 119 человек, 3 человека умерло.

В инфекционной больнице находятся под наблюдением 94 человека, в городской больнице №9 — 78. Под наблюдением по месту жительства — 601 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Большая часть вахтовиков из обсеватора в военном городке в Омеге вывезена за територию Севастополя.