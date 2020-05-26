Наградили моряков БДК «Орск», спасших рыбака

В штабе Черноморского флота прошло торжественное мероприятие, в ходе которого были вручены медали «За спасение погибающих на водах» военнослужащим большого десантного корабля «Орск», оказавшие помощь тонущему человеку.

Вручение наград осуществили командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов и начальник Главного управления МЧС России по Севастополю, полковник внутренней службы Дмитрий Козлов.

Военнослужащие предотвратили трагедию в начале апреля 2020 года в акватории Севастопольской бухты. Рыбак на маломерном плавсредстве направлялся из Инкермана в сторону бухты Голландия. Сильный порыв ветра перевернул лодку, мужчина оказался в воде.

Командир БДК «Орск» принял решение об оказании помощи тонущему рыбаку, и к человеку в воде был отправлен катер с корабля.

В результате слаженных действий военнослужащими был спасен владелец рыбацкой лодки 1956 года рождения, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.