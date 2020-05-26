На площади Восставших меняют дорожные знаки
На выезде со Стрелецкого спуска на пл.Восставших старые знаки дорожного движения решили поменять на новые.
Так ответили в ГБУ «Севастопольский Автодор» на вопрос читателей «Севастопольской газеты» о производимых там утром 26 мая работах.
— ГБУ «Севастопольский Автодор» проводит работы по замене старых дорожных знаков над проезжей частью и установку недостающих дорожных знаков, — ответили в Севавтодоре. При этом там обратили внимание на производимую ныне обрезку деревьев, которая выполняется для обеспечения видимости.
Согласно предоставленной информации, схема движения на пл.Восставших остается неизменной.