На площади Восставших меняют дорожные знаки

На выезде со Стрелецкого спуска на пл.Восставших старые знаки дорожного движения решили поменять на новые.

Так ответили в ГБУ «Севастопольский Автодор» на вопрос читателей «Севастопольской газеты» о производимых там утром 26 мая работах.

— ГБУ «Севастопольский Автодор» проводит работы по замене старых дорожных знаков над проезжей частью и установку недостающих дорожных знаков, — ответили в Сев­автодоре. При этом там обратили внимание на производимую ныне обрезку деревьев, которая выполняется для обеспечения видимости.

Согласно предоставленной информации, схема движения на пл.Восставших остается неизменной.