Летние площадки кафе могут открыть с 1 июня

Власти Севастополя рассматривают возможность открыть летние террасы кафе при условии, что там будут соблюдаться противовирусные требования.

«Мы будем обсуждать в четверг, но мне кажется, что можно открыть с 1 июня в части летних площадок. Закрытые помещения пока не открываем. Улицу точно будем открывать с 1 июня, если критически ситуация к четвергу не изменится», — сказал врио губернатора Михаил Развожаев во время видеоконференции с предпринимателями города 26 мая, сообщает ТАСС.

Главе города пришлось согласиться с представителем отрасли, который отметил, что люди покупают блюда на вынос и едят на улице, не соблюдая санитарные условия.

Было сообщено, что прорабатывается вопрос и о возобновлении работы спортивных залов.

В ответ на жалобы бизнесменов, что поставщики завышают цены на перчатки, антисептики и другие необходимые по новым правилам средства, врио губернатора поручил своим подчиненным еще раз рассмотреть ситуацию.