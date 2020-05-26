Коллективу автовокзала выплатили апрельскую зарплату

Более сотни работников автовокзала и автостанций Севастополя не имели доходов с 1 апреля.

Сотрудники автовокзала в течение почти двух месяцев вынужденного простоя из-за коронавирусной пандемии зарплату не получали. Об этом 22 мая было доложено врио губернатора Михаилу Развожаеву. В ответ тот распорядился в самые короткие сроки проблему решить.

Как доложил 26 мая начальник автовокзала «Севастополь» Сергей Кистенёв, сотрудники заработную плату за апрель уже получили. В настоящее время выплачивается аванс за май. Всего на автовокзале и трех автостанциях Севастополя работают 105 человек.

В обычных условиях автовокзал зарабатывает деньги самостоятельно и не находится на бюджетном финансировании. Но из-за приостановки деятельности с 1 апреля доходов у предприятия не было.

— В таких условиях нам ничего не остается, как только рассчитывать на поддержку города, — пожаловался С.Кистенёв.

По его словам, в дальнейшем решение о финансовой помощи будет приниматься с учетом складывающейся ситуации, пассажиропотока и фактической доходности предприятия в создавшихся условиях.