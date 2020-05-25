Военную службу должны засчитать в пенсионный стаж

Пенсионный фонд предлагает жителям Севастополя, но еще не пенсионерам, проверить, есть ли сведения о прохождении ими военной службы в пенсионном деле.

При назначении страховой пенсии в стаж засчитываются периоды военной или другой приравненной к ней службы, в том числе срочной службы в армии по призыву. Граждане, пока не являющиеся получателями пенсии, приглашаются в течение 2020 года в Пенсионный фонд РФ для подачи заявления о включении периодов службы в индивидуальный лицевой счет.

Подать заявление можно в клиентские службы Управления ПФР в Севастополе, предварительно записавшись на прием:

— клиентская служба №1 — ул.Урицкого, 2, 63-21-77;

— клиентская служба №2 — ул.Пожарова, 5, 55-07-75;

— клиентская служба №3 — ул.Киевская/Толстого, 11/35, 55-32-24;

— клиентская служба № 4 — ул.Н.Музыки, 60-А, 22-13-60.

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и военный билет.