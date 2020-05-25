На скалах в Казачьей разбился автомобиль

На камнях в воде с западной стороны побережья у мыса Херсонес лежит автомобиль, упавший с высокого берега.

В пресс-службе Центра гражданской защиты сообщили «Севастопольской газете», что спасатели 22 мая обнаружили разбившуюся машину, информацию о происшествии передали в севастопольское управление МВД. Пострадавших в данном происшествии не было.

В пресс-службе УМВД уточнили, что сотрудниками Гагаринского райотдела проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Отметим, что автомобили в Казачьей падают с высокого берега довольно часто, о чем свидетельствуют мемориальные таблички, установленные вдоль всего обрыва.