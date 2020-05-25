Маковое поле распахали для борьбы с сорняками

Жители Севастополя на выходные массово выехали под Терновку фотографироваться на фоне маков. В субботу им повезло, а днем позже красное поле оказалось распаханным.

Севастопольцы массово выезжают за город для фотосессий посреди полей алых маков, золота цветущего рапса, невинной белизны лепестков ромашек, сиреневых полос лаванды, розового буйства эспарцета. В выходные дни к местам массового цветения устремляется неудержимый поток автомобилей ярых любителей запечатлеть себя на фоне цветов. К подобным фотосессиям готовятся всерьез, подбирая одежду в тон цветам и снаряжаясь, словно в экспедицию. В безудержной погоне за яркими снимками фотомодели целыми автокортежами заезжают прямо на поле — ну не пешком же идти!

Сельские жители, наблюдая такую картину, только вздыхают: что делать, если от городских спасу нет!

В результате очередного паломничества к местам цветения в долине у плато Кара-Коба (между Терновкой и Сахарной Головкой) маковое поле местный предприниматель — владелец земельного участка попросту взял и распахал, чем вызвал явное неудовольствие городских любителей приобщиться к прекрасному.

— Разве нельзя было подождать, пока маки отцветут? — возмущены некоторые из них вопросом, напрочь отказываясь понимать, что мак-самосейка — это самый обыкновенный сорняк, мешающий земледелию. А под Терновкой земля имеет две категории использования — лесотехничекое и сельскохозяйственное.

— Эта земля имеет сельскохозяйственное назначение и нуждается в обработке. Департамент сельского хозяйства настаивает на своевременной обработке земли от сорняков и использовании ее по назначени, а не только в качестве декораций для фото, — рассказал глава Терновского МО Владимир Прокопенко. Подтверждение сказанных слов сомневающиеся могут отыскать на кадастровой карте, добавил В.Прокопенко.

В департаменте сельского хозяйства «Севастопольской газете» подтвердили слова главы МО: к борьбе с сорняками, а мак-самосевка — это злостный сорняк — владельца участка обязывает российское законодательство.

«Красота — это одно, а продовольственная безопасность — совсем другое», — отметили в департаменте.