Йодная сетка не поможет

О критериях оценки состояния щитовидной железы, когда необходимо обращаться к эндокринологу, и о существующих методах профилактики рассказывает главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Севастополя, врач-эндокринолог первой городской больницы Ольга Власова.

Заболевания щитовидной железы выявляются у трети населения планеты. В России в связи с различными заболеваниями щитовидной железы в помощи нуждается 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей. Йоддефицитные заболевания составляют 65% и 95% соответственно.

Симптоматика заболеваний щитовидной железы может маскироваться под любое заболевание другой этиологии, поэтому пациенты очень часто обращаются к непрофильным специалистам либо не могут определить причины плохого самочувствия.

Обратить внимание на состояние щитовидной железы стоит, когда есть проблема с весом, повышен уровень холестерина, ощущаются слабость и повышенная утомляемость, наблюдается субфебрильная температура [повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1—38,0°C], появляются отеки лица, нижних конечностей, а у женщин детородного возраста возникают проблемы с нарушением менструального цикла либо с наступлением беременности. Все эти симптомы могут быть связаны с нарушением работы щитовидной железы. Во всех этих случаях необходимо посетить эндокринолога.

Профилактика

Проводить профилактику заболеваний щитовидной железы рекомендуется на протяжении всей жизни. В данном случае речь идет о людях, не имеющих патологий со стороны этого органа. Дополнительную профилактику необходимо проводить беременным женщинам, которые готовятся стать мамами, женщинам, кормящим грудью. Также важна профилактика для детей всех возрастов.

Универсален йодопрофилактика — это коррекция йода в пище. Йод ежедневно должен попадать к нам с едой. Проживание у моря, к сожалению, не означает, что у нас с йодом все благополучно. Крым относится к зоне йододефицитных регионов. Решить проблему может йодированная соль. На сегодняшний день это доступный, признанный во всем мире способ йодопрофилактики.

Бытует миф, что после термической обработки продуктов йодированной соли в них не остается. Это связано с тем, что до недавнего времени соль йодировали нестойкими соединениями. Но на сегодняшний день эта ситуация исправлена. При ежедневном использовании йодированной соли наш организм получает необходимую среднесуточную норму йода (100-150 мг).

При этом категорически не рекомендуется намазывать себя йодом, пить его, прикладывать к телу, проводить диагностику на нехватку йода через нанесение йодной сетки! Эти действия не имеют никакого научного обоснования.

Будьте осторожны, не занимайтесь самолечением и не принимайте йодосодержащие препараты без консультации с врачом-эндокринологом.