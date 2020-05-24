На Большой Морской, 8 горела крыша

Пожар повышенного ранга ликвидировали в одном из домов на центральной улице города.

23 мая в 20.19 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что на Большой Морской горит крыша дома #8.

На месте было установлено, что горят перекрытия между мансардой и крышей. Пожарные расчеты немедленно приступили к тушению огня и эвакуации жителей. Было создано три боевых участка, работали два звена ГДЗС.

В 21.11 в связи с угрозой распространения пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС, на его тушение были направлены дополнительные силы и средства. Из квартир на верхнем этаже здания вынесли в безопасное место материальные ценности жильцов.

«С помощью двух автолестниц был обеспечен подъем личного состава на кровлю здания. Производился разбор чердачного помещения. На тушение подали четыре ручных ствола. Работали в средствах защиты органов дыхания и зрения. Пожарные автомобили были установлены на противопожарное водоснабжение. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 23 человека, включая восемь детей. Правительство Севастополя предоставило два автобуса, чтобы эвакуированные могли переждать время тушения пожара. Нуждающихся в расселении пока нет», — прокомментировал итог многочасовой работы своих подчиненных заместитель начальника ГУ МЧС России по Севастополю полковник внутренней службы Алексей Гусев.

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Полностью его удалось ликвидировать в 1.13. К тушению пожара привлекалось 49 человек и 18 единиц техники.

Причины возникновения огня уточняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В социальных сетях горожане активно обсуждают пожар. Высказывается мнение, что его причиной стала сауна, оборудованная на чердаке дома.