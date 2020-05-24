Еще один заболевший

На утро 24 мая в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания covid-19.

Всего с начала года в регионе заболели новой коронавирусной инфекцией 155 человек. Выздоровело 114 человек, 2 человека умерло.

В инфекционной больнице находятся под наблюдением 83 человека, в городской больнице №9 – 69. Под наблюдением по месту жительства — 669 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Военный городок строителей в Омеге находится в завершающей стадии обсервации.