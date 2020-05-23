Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

По состоянию на утро 23 мая в Севастополе зарегистрировано пять новых случаев заболевания covid-19. Среди них двое детей — трех и 12 лет. Все заболевшие находились в контакте с ранее заболевшими в режиме изоляции.

Всего с начала года в Регионе заболели новой коронавирусной инфекцией 154 человека. Выздоровело 113, 2 человека умерло.

В инфекционной больнице находятся под наблюдением 89 человек, в городской больнице №9 — 62. Под наблюдением по месту жительства — 597 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Про строительный городок военных в Омеге, как и в начале недели, сообщается, что он находится в завершающей стадии обсервации, большая часть строителей-вахтовиков вывезена из города.