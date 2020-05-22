Выявлен новый заболевший

По состоянию на утро 22 мая в Севастополе зарегистрирован новый случай заболевания covid-19. Человек находился в контактной группе с ранее заболевшими.

Всего с начала года в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели 149 человек. Выздоровело 105 человек, 2 человека умерло.

В инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице №9 — 69. Под наблюдением по месту жительства — 597 человек.

В Республике Крым зарегистрировано 10 новых случаев заражения. Они выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга, один случай — при обращении пациента за медицинской помощью.

На данный момент в Крыму число зараженных достигло 324. Выздоровевших за весь период пандемии — 130 человек, умерли — девять.