Восьмой участок трассы «Таврида» подешевел на миллиард

Департамент транспорта Севастополя 21 мая обновил объявление на сайте госзакупок по поиску исполнителя на строительство восьмого этапа трассы «Таврида». На основании документов предыдущего тендера на строительство участка предполагалось выделить более 10,2 миллиарда рублей, теперь подрядчику выплатят около девяти миллиардов.

Из технического задания убрали строительство одной из двух ранее запланированных транспортных развязок. Также заказчик отказался от возведения путепроводов на полигоне ТБО и транспортной развязке «Ялтинское кольцо».

Сроки сдачи объекта остались прежними: 1 декабря 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 июня 2020 года.

Как сообщалось ранее, восьмой этап трассы включает в себя реконструкцию автомобильной дороги Севастополь – Инкерман до Ялтинского кольца, работы по освещению трассы, строительство подпорных стенок и очистных сооружений.

Четырехполосная дорога «Таврида» протяженностью более 250 км пройдет через весь Крым с востока на запад. Первые семь этапов — от Крымского моста до Мекензиевых гор под Севастополем введут в эксплуатацию в конце 2020 года. Генеральный подрядчик и проектировщик — АО «ВАД».