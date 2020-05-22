В Крыму на выходные ожидаются заморозки

«В выходные дни холодные воздушные массы, поступающие с северо-запада, продолжат господствовать на полуострове. Температура воздуха ночью +4…+9°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до минус трех градусов. Днем +12…+17°. В субботу: ночью без осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В воскресенье осадки прекратятся», — такой прогноз сделали в Крымской управлении по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю

23 мая — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°; днем +14…+16°.

24 мая — переменная облачность, ночью слабый дождь, днем без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°; днем +15…+17°.

25 мая — облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°; днем +16…+18°.