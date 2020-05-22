Противопожарный период опять продлен

В Севастополе на 21 день продлен особый противопожарный режим. Такое решение принято на заседании городского правительства 22 мая.

Устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности на отдельных территориях: запрет на посещение лесов, разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне.

Подразделения ГУ МЧС России по Севастополю будут патрулировать леса и парки для выявления нарушителей особого противопожарного режима.

Пожароопасный период в Севастополе в 2020 году первый раз был объявлен 23 марта и несколько раз уже продлевался. И этот раз — не последний.