Оспорить в суде указ о самоизоляции не удалось

Севастопольский городской суд оставил иск общественной организации «Наш Севастополь» к правительству города о введении режима повышенной готовности и обязательной самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции без рассмотрения.

Как объяснили в пресс-службе суда, причина отказа — прекращение действия оспариваемого указа. При этом истцом не были представлены доказательства фактов нарушения беспрепятственного получения медицинской помощи и других услуг в период действия ограничительных мер. Поэтому определением от 20 мая 2020 года Севастопольский городской суд прекратил производство по указанному административному иску.

Иск общественная организация подала в апреле. В нем говорилось, что указ врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева от 17 марта 2020 года «О введении на территории города режима повышенной готовности» ограничивает работу предприятий, вводит обязательную самоизоляцию и предусматривает другие ограничения, тем самым ограничивая свободу передвижения и экономической деятельности. Истец требовал признать указ «недействующим полностью со дня его принятия», так как он нарушает нормы Конституции и местные законы.

«Указ Михаила Развожаева нарушил ч. 4-6 ст.13 регионального закона о правовых актах (ЗС-185). «Принятие (издание) нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не допускается без заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта такого нормативного правового акта»,— сказано в иске.

По мнению Ольги Дроновой, председателя общественной организации «Наш Севастополь», врио губернатора перед принятием указа обязан был оценить его влияние на бизнес, что в дальнейшем послужило бы основанием «для компенсации потерь всем пострадавшим отраслям, указанным в оценке, а не избранным, как это происходит сейчас».

Суд оставил иск без рассмотрения, приняв во внимание слова представителя правительства, что оспариваемый указ уже прекратил свое действие. О.Дронова с этим не согласна, считая, что документ и часть введенных им ограничений действуют до сих пор. Поэтому общественница намерена оспорить решение суда.