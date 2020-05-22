Мужчина пять часов тонул в грязи

Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного в 12.40. В районе мыса Алчак-Кая под Судаком в илистом дне реки Суук-Су у самого берега застрял мужчина. Он не может выбраться на сушу уже пять часов. Требуется помощь спасателей.

На место происшествия выехала дежурная смена Судакского отряда «КРЫМ-СПАС».

Спасатели в костюмах «Стрелец» спустились к пострадавшему: из ила было видно лишь его лицо. С помощью веревки мужчину извлекли на берег, на носилках эвакуировали в безопасное место, отмыли водой, укутали в термоодеяло и напоили горячим чаем.

Затем пострадавшего передали медикам, которые диагностировали у него переохлаждение.