Газ в Гагаринском районе будут подключать до победного конца

После окончания работ на газопроводе высокого давления в районе ул.Шевченко, ведутся работы по пуску газа в многоквартирные дома и частные домовладения, сообщил вечером 22 мая начальник управления жилищного-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса департамента городского хозяйства Александр Кисса.

По его словам, сейчас работают 11 бригад газоснабжающих организаций, семь управляющих компаний и специализированных подрядных организаций. Проблема, с которой столкнулись специалисты и которая стала причиной задержки возобновления газоснабжения, — отсутствие доступа в отдельные квартиры многоквартирных домов.

— Мы своим организациям поручили вести работы до победного конца. Сегодня акцентируем внимание на том, что работы будут завершены, поэтому призываем жителей с пониманием отнестись и быть готовым к возможным поздним звонкам и приходам специалистов в квартиры. Работники будут обеспечены удостоверениями, защитными средствами. В целях безопасности и во избежание инцидентов порекомендовал требовать все это от них, — сказал А.Кисса.

При отсутствии газа в конкретных квартирах необходимо обращаться по телефону «104» или в свою управляющую компания.