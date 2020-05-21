Утвержден размер прожиточного минимума на первый квартал 2020 года

На заседании правительства Севастополя 21 мая утверждена новая величина прожиточного минимума. Для всех демографических групп населения она, хоть немного, но выросла. Изменения вносились на основе данных статистики, которые показали рост цен в регионе.

— Самое большое изменение касается детей. Разница составляет 0,9% в сторону увеличения. Связано с подорожанием фруктов: у детей их больше в потребительской корзине. Остальные — менее 0,2%, — пояснил предлагаемые изменения директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

В итоге прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2020 года установили в размере 10724 рубля, для трудоспособного населения — 11469 рублей, для пенсионеров — 8798 рублей, для детей — 11458 рублей.

Во время доклада было отмечено, что в Севастополе прожиточный минимум выше, чем в соседнем Крыму. На это врио губернатора города Михаил Развожаев согласился, что здесь и цены выше.

Напомним, что в 3-м и 4-м кварталах 2019 года величина прожиточного минимума в Севастополе была: на душу населения — 10723 рубля, для трудоспособного населения — 11483 рубля, для пенсионеров — 8820 рублей, для детей — 11349 рублей.