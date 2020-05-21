Сапун-гору ожидает второй этап реконструкции

Полную реконструкцию территории Мемориального комплекса «Сапун-гора» к 9 мая сделать не удалось. Ремонтные работы будут продолжены и затронут инженерные коммуникации, здание Диорамы, ее полотно, предметный план и даже мелодию Вечного огня.

По словам директора Севастопольского государственного музея-заповедника Николай Мусиенко, выполненному на сегодня благоустройству не хватает освещения, и оно будет сделано во втором этапе.

Однако самой главной задачей станет реставрация здания Диорамы «Штурм Сапун Горы 7 мая 1944 года», с созданием необходимого для исторического полотна темпераурно-влажностного режима. Последнее станет результатом реконструкции инженерных коммуникаций, в том числе электро- и теплосетей, водопровода. Также планируется отремонтировать крышу здания, установить уникальные окна.

Как пояснил Н.Мусиенко, реконструкция здания повлечет за собой реставрацию полотна и предметного плана Диорамы, состояние которых, кстати, приезжие специалисты оценили, как некритичное.

Музей также ожидает реэкспозиция постоянно действующих залов. Еще одна идея — восстановление барельефов севастопольского художника-монументалиста Владимира Бондаренко, который в свое время занимался оформлением здания Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Его творения — надстройка портала, декоративные двери, геральдические панно на смотровой площадке, витражные окна, выполненные в технике моллирования стекла.

— Один из нерешенных пока вопросов — создание постоянной экспозиции аллеи Бессмертного полка в виде стационарных щитов. Мы хотим учесть пожелания жителей города и родственников погибших в боях за Севастополь. К сожалению, мы не успели этого сделать к 9 мая, — рассказал Н.Мусиенко.

Директор также планирует, что у Обелиска Славы и Вечного огня можно будет использовать не одну, а две мелодии. К всем известной песни «Сапун-гора» предлагается добавить траурный марш Роберта Шумана.

В планах — замена дорожного покрытия, устройство дренажной системы, лестниц в зону проведения реконструкций, укрепление склонов. Кроме того, предполагается установить мобильную газовую котельную, а также собственные локальные очистные сооружения.

Также запланирована аннотационная навигация, идея которой сейчас находится в разработке.

В планах — замена дорожного покрытия нужно менять, устройство дренажной системы, лестниц в зону проведения реконструкций, укрепление склонов. Кроме того, предполагается установить мобильную газовую котельную. По очистным сооружениям мы приняли решение построить локальные очистные сооружения самостоятельно.

Н.Мусиенко также перечислил создание навеса под технику, выставочного зала, административного здания, где будет класс для проведения уроков Победы и Мужества, вместимостью до 30 человек. На втором этапа также запланировано создание летних учебных классов, которые расположатся за противопожарной емкостью, что за Обелиском Славы.

— Чтобы можно было показывать там документальные фильмы и проводить квесты, — анонсировал директор музея, добавив к перечисленным объектам ретрофотоателье, зал солдатской каши. На втором этапе сделают два летних учебных класса. Которые расположатся за противопожарной емкостью за обелиском.

Для контроля за территорией установят аудиосистему, система оповещения и видеонаблюдение.

В завершении Н.Мусиенко сообщил, что по поручению врио губернатора Михаила Развожаева, границы территории комплекса будут расширены за счет участков земли слева и справа от аллей №1 и №3.