Продавать капканы в интернете нельзя

Прокуратура Гагаринского района Севастополя в судебном порядке добивается ограничения доступа к информации о продаже капканов для незаконной охоты.

В ходе мониторинга интернета Гагаринская прокуратура выявила пять сайтов о продаже ногозахватывающих удерживающих капканов и направила исковые заявления о признании выявленной информации запрещенной к распространению и ограничении доступа к ней.

В соответствии с действующим законодательством использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами, которые являются средством массового истребления животных, для отлова енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая, выдры, бобров и ондатры, незаконно, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.