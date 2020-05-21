Проблемы Терновского пруда будут решать через общественные слушания

Сплошные нарушения

Председатель комитета Вячеслав Горелов доложил, что по итогам выезда 10 апреля комиссии на местность губернатору и прокурору города было отправлено обращение, в котором указаны выявленные нарушения: установка шлагбаумов, появление капитальных и некапитальных строений на берегу, препятствование доступа к водоему, вырубка деревьев, гибель рыбы, демонтаж водовода, разрушение склона.

Во время заседания представители департамента по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) подтвердили, что территорию арендует ООО «КСП Память Ленина», которое передало земельный участок в субаренду ООО «Галеон». ДИЗО эту сделку одобрило.

Как выяснилось из выступления депутата Татьяны Лобач, распаевка земель бывшего колхоза «Память Ленина» началась в 2008 году и породила массу проблем. Именно тогда большая часть колхозной земли в районе реки Ай-Тодорка была поделена между двумя частниками. Один хозяин землю выкупил, другой взял в аренду на 49 лет. Таким образом общественное стало частным.

Представители Севприроднадзора и прокуратуры сообщили, что работы по выявлению нарушений проводятся регулярно и уже приняты меры. По ряду статей за самовольное использование водного объекта наложены штрафы. Физическое лицо, имя которого не разглашается, 12 февраля было привлечено к административной ответственности по двум статьям. Штраф уже оплачен. Так же штраф на 210 тысяч рублей выписан на ООО «КСП Память Ленина», который оно обжалует в суде. Прокуратура выставила претензию и к ДИЗО, 6 мая в суд было направлено обращение с требованием лишить собственника прав на данный земельный участок и снять его с кадастрового учета. 7 мая аналогичное обращение направлено в суд относительно частных лиц с требованием признать сделку купли-продажи неправомерной. По словам старшего помощника прокурора города Сергея Неудахина, «ведется работа по приостановке любой деятельности в районе Терновского пруда».

Двойные стандарты

На заседании присутствовал представитель субарендатора — компании «Галеон» Василий Пьяникин. Он аргументированно парировал многие претензии, ссылаясь на часто противоречащие статьи местных и федеральных законов, а также «двойные стандарты». Одной из претензий к субарендатору было ограничение доступа к пруду местных жителей и установка шлагбаумов.

«Почему только к нашему предприятию, которое является пользователем, возникает вопрос, что мы каким-то образом ограждаем свою территорию? Почему такой вопрос не поставлен перед руководством «Золотой балки», которая полностью оградила свою территорию? Или к «Качинскому+», который тоже оградил территорию и таким образом защищает свою собственность? Ведь участок в том виде, в каком он есть и был нам передан в пользование, и, соответственно, как субарендаторы, мы имеем право оградить его полностью», — считает В.Пьяникин.

На заявление, что воды Терновского пруда включены в систему водоснабжения села, представитель «Галеона» предоставил официальное заключение водоканала, в котором сказано, что водоем не является источником питьевого водоснабжения жителей села Терновки.

В результате бурного обсуждения, было принято решение о проведении общественных слушаний, на которых собственник участка должен встретиться с жителями села и подробно разъяснить цели и задачи реализуемого инвестиционного проекта. Как выяснилось — это разведение рыбы и организация платной рыбалки. Принятое на слушаниях решение должно устроить обе стороны.

Также в резолюцию заседания было внесено решение комиссии: обратиться в Роспотребнадзор о проверке качества воды в водоеме. Такое решение приняли в связи с выявленным в последнее время массовым мором рыбы в Терновском пруду.