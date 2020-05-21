Последнего звонка не было, а выпускные будут

В среду, 20 мая, завершился учебный год, последняя четверть которого проходила в дистанционном режиме из-за мер по предотвращению распространения коронавируса.

В этом году традиционный праздник «Последнего звонка» в образовательных учреждениях не проводили. А вот выпускные еще могут состояться. Информацию о возможном их проведении озвучит Министерство просвещения РФ, сообщили в департаменте образования.

В Севастополе в этом году 6519 выпускников 9-х и 11-х классов.