Озеленителям доплатят за коронавирус

Сотрудники дома-интерната и приюта в Севастополе получат стимулирующие надбавки за работу в условиях карантина, даже если работали «в условиях отсутствия новой коронавирусной инфекции».

На заседании правительства города 21 мая было объявлено, что стимулирующие средства, предназначенные для персонала дома-интерната и приюта, уже поступили. Там из-за коронавируса установлен особый режим: 14-дневная смена без возможности покинуть территорию.

«Мы получили порядка трех миллионов рублей. Уже завтра мы сможем начать выплаты денежных средств четырем категориям работников нашего гериатрического центра: врачам, административному персоналу, младшему персоналу, а также дополнительным «иным» четырем категориям», — сообщил директор департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

Врачи, работающие в этих учреждениях, получат по 40 тысяч рублей, средний медицинский персонал — по 25 тысяч рублей, младший медицинский персонал — по 15 тысяч рублей, и технические работники — 10 тысяч рублей.

Выплаты будут сделаны «в условиях отсутствия новой коронавирусной инфекции». В числе технических работников вошли и озеленители, уточнили на заседании правительства.