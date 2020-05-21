Неустановленные лица неосторожно обращаются с огнем

20 мая пожарные трижды выезжали на тушение пожаров на открытой местности. Во всех случаях причиной возгорания стала неосторожность неустановленных лиц при обращении с огнем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Первое возгорание случилось в районе гаражного кооператива «Сокол» в Балаклавском районе. Сообщение о горении мусора поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 1.12. Полностью пожар площадью 10 квадратных метров был ликвидирован в 2.05.

Сообщение о пожаре сухой растительности в районе села Штурмовое поступило в 7.03. Полностью ликвидировано происшествие в 7.39.

В третьем случае — горела лесопосадка в Делагардовой балке. Информация о горении хвойной подстилки и деревьев поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 17.15. В 17.37 огонь был локализован добравшимся на место пожарным-мотоциклистом. Полностью ликвидирован — в 18.12. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В работах участвовали три единицы техники и восемь человек личного состава.