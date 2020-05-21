Назначена дата старта ЕГЭ-2020

На совещании в режиме видеоконференции о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Президент РФ Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ по всей стране 29 июня.

— Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнется 29 июня, — сообщил глава государства.

По мнению В.Путина, за более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, стал эффективным механизмом объективной оценки знаний.

ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением и носит временный характер.

Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе. Для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, чтобы не потерять год в августе, можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях.

В.Путин напомнил участникам совещания о важности обеспечить доступность бесплатного высшего образования и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в вузах.