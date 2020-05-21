Нашли подрядчика на обслуживание городских фонтанов

ГБУ «Парки и скверы» дважды этой весной размещало объявление о поиске исполнителя по техническому обслуживанию и содержанию фонтанов. В первоначальном варианте планировалось за 16 миллионов рублей найти подрядчика на содержание и обслуживание 16 фонтанов, расположенных в парке Победы.

Затем определение поставщика было отменено, а техническая документация откорректирована. В последней редакции за ту же сумму «Парки и скверы» решили привести в порядок 21 фонтан, которые состоят у них на балансе.

Всего на аукцион по обслуживанию фонтанов было подано 12 заявок. К аукциону допустили девять участников. Четверо из них — севастопольцы, двое из Воронежа и по одному из Московской области, Санкт-Петербурга и Барнаула. Победил краснодарский предприниматель, сбивший первоначальную цену в 2,5 раза.

Таким образом, за 6,32 млн рублей он будет обслуживать 16 фонтанов в парке Победы (10 двойных и три тройных фонтана «Город-герой», а также фонтаны «Центральный», «Салочки» и «Победа»), два фонтана — в Студенческом сквере («Каменный цветок» и «Французский дворик»), два фонтана — на Приморском бульваре («Центральный» и фонтан возле ДДЮТ), а также сухой фонтан в парке 60-летия СССР на пр.Генерала Острякова.

Согласно техническому заданию фонтаны необходимо запустить после зимнего периода: очистить, расконсервировать, проверить и отрегулировать все системы; обновить программное обеспечение.

Контрактом предусмотрены ежемесячные плановые профилактические работы, санитарное содержание, а также консервация фонтанов на зимний период. Срок действия контракта — до конца года.