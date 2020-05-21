На вокзале усилили контроль

11 пассажиров питерского поезда отправили в обсерватор, 12 несогласных с этим — обратно в Питер.

На вокзале Севастополя усилены меры санитарной безопасности. Выходы в город перекрыты. Прибывающие составы встречают сотрудники департамента общественной безопасности, линейного отдела полиции и санитарные бригады, сообщили в пресс-службе городского правительства. У всех пассажиров прибывающих электричек и поездов измеряют температуру, проверяют наличие пропусков и заполненных анкет.

«Сегодня на поезде «Санкт-Петербург – Севастополь» прибыло 89 человек. Из них 11 человек направляются в обсерватор «Изумруд», 12 человек решили купить билеты в обратном направлении. Все остальные имеют право на пребывание в городе на основании указа врио губернатора Севастополя», — рассказал и.о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Большая часть прибывших пассажиров — жители Крыма, которые имеют документы, разрешающие въезд в Севастополь или пропуска.

Тем, кто отказался от прохождения платной 14-дневной изоляции в обсерваторе, выход за территорию вокзала запрещен. Первым рейсом они уедут из Севастополя в обратном направлении.