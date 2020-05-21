Муфтият Крыма просит праздновать Ураза-байрам дома

Духовное управление мусульман Республики Крым и Севастополя (ДУМК) просит крымских мусульман праздновать Ураза-байрам дома и не проводить собраний в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

«Мы обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний, ограничить поездки и соблюдать безопасную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет. <...> Муфтият Крыма выражает признательность соотечественникам за пониманием и соблюдение принятых властями мер по профилактике распространения коронавируса среди населения», — цитирует ТАСС сообщение, размещенное на сайте ДУМК.

Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр) — праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца рамадан, в 2020 году наступит 24 мая.

В Крыму проживают порядка 300 тысяч человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. В целом на территории региона 350 мечетей.