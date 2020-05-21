Мичман украл из части радиодеталей на 150 тысяч рублей

Желая обогатиться, мичман похищал вверенные ему радиодетали, содержащие золото, серебро и палладий, и продавал.

Бывший военнослужащий воинской части 26977 Черноморского флота мичман запаса Сергей Нестеренко признан виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

Следствием установлено, что мичман похитил и продал сначала 66 радиоплат с деталями, содержащими драгоценные металлы, а потом — 59. Ущерб, который С.Нестеренко причинил Министерству обороны, составил в общей сумме более 150 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину признал и пояснил, что вышеописанные противоправные деяния он совершил ввиду тяжелого материального положения.

На суде С.Нестеренко рассказал, каким способом воровал платы. Будучи материально ответственным лицом, он получил по накладной изделие, состоящее из нескольких шкафов. Четыре шкафа с ЗИПом мичман специально разместил в одном из помещений учебного центра, чтобы беспрепятственно похищать из них радиотехнические платы во время дежурства.

Севастопольский гарнизонный военный суд признал С.Нестеренко виновным в растрате с использованием своего служебного положения по нескольким эпизодам. Окончательное наказание — штраф в размере 130 тысяч рублей было назначено по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту Александр Куратов.