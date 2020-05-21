Медиков скорой помощи на covid-19 не тестировали

Как выяснилось, в Севастополе бригады скорой помощи, выезжающие на вызов, не тестировали на covid-19. А диспетчерам «скорой» надбавки за работу при пандемии вообще не положены.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова 20 мая назвала Севастополь регионом с самым низким уровнем заболеваемости коронавирусом. По ее словам, ситуация с covid-19 лучше в тех регионах России, где проводят больше тестирований. Севастополь тут в передовиках.

— Каждый регион развивал ситуацию с тестированием, чем больше регион тестирует, тем лучше у него ситуация. Я не случайно привела в пример город федерального значения Севастополь, потому что на сегодняшний день он демонстрирует самый низкий темп прироста в России, — сказала Т.Голикова в ходе правительственного часа на заседании Совета Федерации.

Однако лестная оценка вице-премьера в этот же день оказалась под сомнением. Во время встречи руководства города и департамента здравоохранения с коллективом Севастопольской службы скорой медицинской помощи выяснилось, что тестирование на covid-19 среди этой категории медработников вообще не проводилось.

На фоне бодрых докладов, что тестирование медиков в Севастополе активно проводится уже три недели, совсем непонятно, как позабыли о тех, кто самыми первыми принимает удар на себя? Почему руководитель «скорой» Татьяна Стульба не задала вопрос о тестировании своих подчиненных до того, как они сами сообщили о проблеме руководству города?

Об этом должны были подумать в первую очередь люди, облеченные соответствующими должностными полномочиями. Но, как сообщил на заседании городского правительства 21 мая заместитель губернатора Александр Кулагин, курирующий медицину, такое тестирование только планируется организовать.

— «Скорая» не тестируется, хотя они на переднем крае работы! Понятно, что есть «девятка» и инфекционка, которые находятся в более постоянном режиме готовности. Но «скорая» у нас — зона риска, — констатировал врио губернатора Михаил Рвазвожаев. Он поставил задачу лаборатории за несколько дней протестировать всех 700 сотрудников скорой помощи.

Вот бы еще кто-нибудь подсказал главе города, что надбавки за риски в работе должны получать не только те, кто непосредственно выезжает на вызовы, но старшие врачи и диспетчеры по их приему. Они находятся в прямом и ежедневном контакте с теми, кто работает с зараженными новой коронавирусной инфекцией пациентами. Чтобы узнать об этом, можно провести еще одну встречу с коллективом.