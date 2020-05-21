Есть новые заболевшие и в Севастополе, и в Крыму

По состоянию на утро 21 мая в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания covid-19, в Крыму — 15.

Все новые заболевшие из контактных групп.

Всего с начала года в Севастополе 148 заболевших, выздоровели 105, умерли два.

В соседнем субъекте — Республике Крым — коронавирус за сутки подтвердился у 15 человек. Общее число зараженных достигло 314. Основной прирост дает обсерватор в сакской районной больнице. Выздоровевших за весь период — 126 человек. Умерли девять человек.