Будут изымать участки на мысе Толстый

Как доложил и.о.директора Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, изъятие производится в рамках проекта планировки и межевания территории набережной и пляжа в Учкуевке.

По инициативе департамента общественной безопасности были организованы инженерно-геодезические, инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания на оползневом участке на мысе Толстый.

— В октябре 2019 года в соответствии с государственным контрактом от 5 августа 2019 года №15 ООНИИ «Югпроект» были выполнены комплексные инженерные изыскания для разработки технико-экономического обоснования защиты берега на оползневом участке «Мыс Толстый». Эксперты пришли к выводу, что в связи с большой протяженностью оползня берегоукрепительные работы не смогут гарантировать полностью его стабилизацию, — сообщил М.Жукалов.

После этого было принято решение прекратить любую хозяйственную деятельность на данной территории. Речь идет о расположенных в границах данной территории (как раз в теле оползня) ДСК «Сан­бриз», а также находящегося над ним СНТ.

— Размещение каких-либо объектов на указанной территории представляет угрозу жизни и здоровью граждан, потому что там происходят активные оползневые процессы, и остановить их только организацией берегозащитных мероприятий не представляется возможным. Ливневая канализация на территории отсутствует, там ведется хозяйственная деятельность, в результате которой происходит постоянное подмывание почв, что провоцирует обвалы и оползни, — сказал М.Жукалов.

Как было сообщено далее, публичные слушания по обсуждению проекта планировки состоялись в октябре 2019 года. Из 51 их участника 38 проголосовали против.

Однако, как пояснил М.Жукалов, уже после проведения публичных слушаний продолжились обсуждение и доработка проекта планировки. В результате было произведено перераспределение земельных участков с сохранением площадей. Участки не застроены, а по факту их изъятия предполагается компенсация.

Напомним, что 30 июля 2018 года в районе мыса Толстый, в садовом товариществе «Парус», произошло обрушение двух построек и создалась угроза дальнейшего обрушения жилого двухэтажного дома, а также строящегося рядом здания. Обвал связан с переувлажнением почвы.

На следующий день, 31 июля, произошло ухудшение обстановки в районе обрушения. От места первоначального схода грунта в сторону пляжа «Учкуевка» случился повторный обвал, шириной пять метров и протяженностью 700 метров к урезу воды на 50-60 метров.