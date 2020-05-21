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Будут изымать участки на мысе Толстый

Щербакова Евгения

Решение об изъятии 11 земельных участков площадью 1,1 га на мысе Толстый принято на заседании правительства Севастополя 21 мая.

Как доложил и.о.директора Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, изъятие производится в рамках проекта планировки и межевания территории набережной и пляжа в Учкуевке.

По инициативе департамента общественной безопасности были организованы инженерно-геодезические, инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания на оползневом участке на мысе Толстый.

— В октябре 2019 года в соответствии с государственным контрактом от 5 августа 2019 года №15 ООНИИ «Югпроект» были выполнены комплексные инженерные изыскания для разработки технико-экономического обоснования защиты берега на оползневом участке «Мыс Толстый». Эксперты пришли к выводу, что в связи с большой протяженностью оползня берегоукрепительные работы не смогут гарантировать полностью его стабилизацию, — сообщил М.Жукалов.

После этого было принято решение прекратить любую хозяйственную деятельность на данной территории. Речь идет о расположенных в границах данной территории (как раз в теле оползня) ДСК «Сан­бриз», а также находящегося над ним СНТ.

— Размещение каких-либо объектов на указанной территории представляет угрозу жизни и здоровью граждан, потому что там происходят активные оползневые процессы, и остановить их только организацией берегозащитных мероприятий не представляется возможным. Ливневая канализация на территории отсутствует, там ведется хозяйственная деятельность, в результате которой происходит постоянное подмывание почв, что провоцирует обвалы и оползни, — сказал М.Жукалов.

Как было сообщено далее, публичные слушания по обсуждению проекта планировки состоялись в октябре 2019 года. Из 51 их участника 38 проголосовали против.

Однако, как пояснил М.Жукалов, уже после проведения публичных слушаний продолжились обсуждение и доработка проекта планировки. В результате было произведено перераспределение земельных участков с сохранением площадей. Участки не застроены, а по факту их изъятия предполагается компенсация.

Напомним, что 30 июля 2018 года в районе мыса Толстый, в садовом товариществе «Парус», произошло обрушение двух построек и создалась угроза дальнейшего обрушения жилого двухэтажного дома, а также строящегося рядом здания. Обвал связан с переувлажнением почвы.

На следующий день, 31 июля, произошло ухудшение обстановки в районе обрушения. От места первоначального схода грунта в сторону пляжа «Учкуевка» случился повторный обвал, шириной пять метров и протяженностью 700 метров к урезу воды на 50-60 метров.